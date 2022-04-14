Очёр, Пермский край, 14 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Очерском городском округе Пермского края в ночь на 14 апреля произошел смертельный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар

По данным ведомства, загорелся частный жилой дом. К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем. Площадь поражения пламенем составила 40 квадратных метров.

В тушении пожара задействовали 30 человек и 10 единиц техники. Причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Жертвой пожара стал один человек. Кроме того, есть пострадавшие.