Благовещенск, 14 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. База данных администрации Благовещенска, возможно, подверглась атаке хакеров. Такое предположение сделала прокуратура региона, сообщило ТАСС.

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Поводом для расследования стала публикация на одном из сайтов более 700 Гб электронных писем мэрии. Опубликована переписка за три года. В прокуратуре намерены выяснить, соблюдала ли мэрия законодательство. Предполагается, что информация оказалась в открытом доступе после хакерской атаки.

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«Прокуратурой Амурской области организована проверка по публикации СМИ об опубликовании в открытом доступе информации из администрации города Благовещенска. В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение администрацией законодательства при обработке персональных данных», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в сеть утекли данные о транзакциях клиентов сервиса SMS-activate. В открытом доступе оказались 7,8 млн записей, содержащих сумму и дату транзакции, электронную почту, первые шесть и последние четыре цифры номера карты, платежную систему, банк и срок действия карты.