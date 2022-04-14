Москва, , 11:22 — REGNUM У России уже в самое ближайшее время может стать больше врагов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он пояснил, что речь идёт о Швеции и Финляндии, которые «со звериной серьёзностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО». При этом сам альянс «готов принять их буквально под белы рученьки, в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами», подчеркнул Медведев в сообщении в своём телеграм-канале.

«А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников», — указал замглавы Совбеза России.

В случае вхождения Швеции и Финляндии в НАТО, добавил Медведев, о безъядерной Прибалтике можно забыть.

«Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое, — указал он. — Естественно, эти границы придется укреплять».

Медведев добавил, что тогда придётся серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива.

«До сегодняшнего дня Россия на такие меры не шла и идти не собиралась. Если нас вынудят, что ж, «заметьте, не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма», — добавил замглавы СБ РФ.

При этом он выразил надежду на то, что «разум наших северных соседей всё-таки победит», ведь «никто из здравомыслящих людей не хочет усиления напряжённости вдоль границ, «Искандеров», гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт заявил, что если официальный Хельсинки решит подать заявку на членство Финляндии в НАТО, то у Стокгольма не будет сильного аргумента в пользу сохранения своей политики неприсоединения к военным союзам.

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