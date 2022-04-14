Москва, 14 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Россия за профессиональное и конструктивное сотрудничество в цифровой сфере, она ни от кого не отгораживается и не впадает в самоизоляцию. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на конференции «Цифровые международные отношения – 2022» в МГИМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По словам главы МИД России, нынешний кризис дает дополнительные возможности для развития в цифровой сфере, как и в любой другой.

«Считаю принципиально важным, что при этом мы ни от кого не отгораживаемся, не впадаем в самоизоляцию, мы последовательно выступаем за налаживание профессионального, конструктивного сотрудничества в цифровой сфере, прежде всего в области управления интернетом, обеспечения кибербезопасности», — сказал он.

Также Лавров отметил, что страны Запада инициировали против России тотальную гибридную войну и использовали для этого как предлог ситуацию вокруг Украины.

«Под предлогом украинского кризиса коллективный Запад объявил нам, по сути дела, тотальную гибридную войну. Она охватывает самые разные области, включая и информационное пространство», — пояснил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета Федерации Константин Косачев заявил, что санкции Евросоюза нарушают международное право, а также суверенитет России и тех государств ЕС, которые заинтересованы в сохранении сотрудничества с Россией по газу.