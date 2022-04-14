Екатеринбург, 14 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Свердловскую область ввезли более 3 млн насекомых и клещей-энтомофагов. Они будут бороться с вредителями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.

Rospotrebnadzor.ru Клещи

Насекомые прибыли в адреса хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и области через аэропорт Кольцово 13 апреля. Поставки провели с оформлением соответствующих ветеринарных сопроводительных документов. Нарушений в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий не выявлено.

Отмечается, что ввезённые клещи-энтомофаги призваны бороться с вредителями, уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур.