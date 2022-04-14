Москва, , 11:19 — REGNUM Российским высокоточным оружием за прошедшую ночь уничтожены 12 военных объектов Украины, сообщил 14 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Оружие Mil.ru

«В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь — два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме «Днепр» уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.