Москва, , 11:16 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям вандалов в Польше, осквернившим советский памятник. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба СК.

Глава СКР Александр Бастрыкин Sledcom.ru

В СК рассказали, что на постаменте памятника на кладбище-мавзолее в Варшаве, где похоронены более 21 тыс. солдат Первого белорусского фронта Красной армии, неизвестные сделали надпись краской.

«Глава ведомства поручил Главному следственному управлению в рамках уголовного дела расследовать все обстоятельства произошедшего и принять меры для установления личностей виновных в совершении противоправного деяния с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности», — рассказали в Следственном комитете.