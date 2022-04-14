Москва, , 11:16 — REGNUM В России в 2022 году шествие «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате. Об этом заявил журналистам сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

Бессмертный полк Moypolk.ru

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — сказал Макаров.

Ранее, в 2020 и 2021 годах, шествие «Бессмертного полка» проходило в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.