Москва, 14 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В России в 2022 году шествие «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате. Об этом заявил журналистам сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», генерал-полковник, кавалер Ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

Moypolk.ru Бессмертный полк

«Поделимся сегодня радостной вестью, что шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в традиционном офлайн-формате», — сказал Макаров.

Ранее, в 2020 и 2021 годах, шествие «Бессмертного полка» проходило в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.