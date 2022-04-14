Таллин, , 11:15 — REGNUM Приход в Эстонию известной немецкой торговой сети Lidl конце 2021 года привел к тому, что под дополнительным ударом оказались местные производители продуктов, которые и без того находятся в тяжелом положении. Об этом руководитель Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп заявила гостелевидению страны ETV.

Вряд ли они могли оценить красоту композиции, но еде были рады Марина Каширская © ИА REGNUM

По ее словам, расходы на производство растут, а торговые сети стремятся всячески сдерживать рост цен, предпочитая дорогим эстонским товарам дешевые импортные аналоги.

В Lidl сообщили, что поддержка местных производителей не входит в их бизнес-стратегию. «Наша общеевропейская бизнес-модель требует, чтобы мы продавали продукцию под собственной торговой маркой, то есть очень большая часть продукции производится в разных странах Европы, но под нашей собственной торговой маркой», — заявила руководитель отдела коммуникации Lidl Eesti Катрин Сеппель.

По ее словам, в эстонских магазинах сети сейчас одновременно находится около 2 500 таких товаров. В то же время, по ее словам, Lidl заключил договоры о сотрудничестве с 7 эстонскими производителями, и в ассортименте имеется около 30 товаров — молочные продукты, фрукты и овощи, некоторые мясные продукты.

Сеппель также напомнила, что сеть Lidl инвестировала в Эстонию 80 млн евро и создала более 1 000 новых рабочих мест.