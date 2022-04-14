Таллин, 14 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Приход в Эстонию известной немецкой торговой сети Lidl конце 2021 года привел к тому, что под дополнительным ударом оказались местные производители продуктов, которые и без того находятся в тяжелом положении. Об этом руководитель Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп заявила гостелевидению страны ETV.

Марина Каширская ИА REGNUM Вряд ли они могли оценить красоту композиции, но еде были рады

По ее словам, расходы на производство растут, а торговые сети стремятся всячески сдерживать рост цен, предпочитая дорогим эстонским товарам дешевые импортные аналоги.

В Lidl сообщили, что поддержка местных производителей не входит в их бизнес-стратегию. «Наша общеевропейская бизнес-модель требует, чтобы мы продавали продукцию под собственной торговой маркой, то есть очень большая часть продукции производится в разных странах Европы, но под нашей собственной торговой маркой», — заявила руководитель отдела коммуникации Lidl Eesti Катрин Сеппель.

По ее словам, в эстонских магазинах сети сейчас одновременно находится около 2 500 таких товаров. В то же время, по ее словам, Lidl заключил договоры о сотрудничестве с 7 эстонскими производителями, и в ассортименте имеется около 30 товаров — молочные продукты, фрукты и овощи, некоторые мясные продукты.

Сеппель также напомнила, что сеть Lidl инвестировала в Эстонию 80 млн евро и создала более 1 000 новых рабочих мест.