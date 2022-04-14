Улан-Удэ, 14 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Власти столицы Бурятии Улан-Удэ начали подготовку к празднованию Дня Победы. В этом году традиционные торжественные мероприятия пройдут в полном объёме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Mil.ru Репетиция Парада Победы в Улан-Удэ

Мэр Игорь Шутенков напомнил, что из-за пандемии коронавируса и введённых ограничений 75-летие Победы было проведено в усечённом формате. В 2021 году большинство мероприятий были проведены онлайн или отменены совсем.

«Горожане два года подряд не имели возможности смотреть Парад Победы на площади Советов. Поэтому сейчас, когда большая часть ограничений снята, 77-ю годовщину Победы мы должны отпраздновать достойно», — отметил он, напомнив, что ветеранов с каждым годом остаётся всё меньше.

Основные мероприятия пройдут с 7 по 9 мая. Старт будет дан с концертов «Фронтовых бригад» во дворах, где проживают ветераны. Военный парад войск Улан-Удэнского гарнизона пройдёт 9 мая в 10:00 на площади Советов, после чего состоится шествие «Бессмертного полка».