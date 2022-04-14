Симферополь, 14 апреля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Партию лекарств направит Республика Крым в Каховку Херсонской области, об этом журналистам сообщил глава временной военно-гражданской администрации Каховки Павел Филипчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Обстановка в городе тихая, мирная, при этом гуманитарная обстановка у нас достаточно критическая. На первом месте у нас отсутствие лекарств. Вот буквально сегодня получилось согласовать первую поставку из Крыма и поехал первый микроавтобус в Крым за лекарствами», — приводит его слова «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня крымский телеканал начал вещание для освобождённых от националистов южных регионов Украины.