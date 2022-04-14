Сантьяго, , 11:27 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Чили Мануэль Монсалве 14 апреля совершил поездку в северные регионы страны, чтобы обсудить проблемы, возникшие из-за массовой миграции граждан Венесуэлы. Об этом сообщает новостное агентство Emol.

Кокимбо. Чили (сс) Eduardo Lopez Lopez

«Возложенная на нас задача заключается в том, чтобы государство взяло на себя ответственность за кризис и уделило особое внимание решению миграционной проблемы в северных регионах», — заявил Монсалве.

Для решения последствий кризиса правительство готово выделить регионам Арика, Тарапака и Антофагаста более 3 миллионов долларов, которые пойдут на восстановление инфраструктуры и городских пространств и помогут справиться с дефицитом жилья. Чили также создаст управление, которое будет помогать мигрантам с трудоустройством.

Монсалве подчеркнул остроту миграционной проблемы, напомнив, что за годы кризиса из Венесуэлы мигрировало более 7 миллионов человек, что «превосходит миграцию из Сирии и с Украины», — «миграция оказывает существенное влияние на местных жителей, она полностью изменила условия их труда, безопасности, а также то, насколько государство в состоянии гарантировать их права».

Читайте ранее в этом сюжете: Чили отменит коронавирусные ограничения на въезд