Обнинск, Калужская область, 14 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Калужской области Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Госкорпорации Ростех завершило выпуск изделий для российской лунной миссии, которая стартует в августе 2022 года. Для космического аппарата «Луна-25» на предприятии было изготовлено более 80 комплектующих, в числе которых — корпус и облегченные каркасы солнечных батарей, радиаторы системы терморегулирования и элементы конструкционных креплений из полимерных композиционных материалов. Об этом 14 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генеральный директор предприятия Андрея Силкина.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ракета на Луне

В 2022 году предприятие «Технология» увеличит выпуск продукции для аэрокосмической отрасли. Основной объем продукции составят изделия для ракет-носителей и космических аппаратов: обечайки головных обтекателей, каркасы солнечных батарей и панели терморегулирования. Продолжится производство конструкций для перспективного российского проекта по созданию пилотируемого космического корабля «Орёл».

«В 2021 году ОНПП «Технология» произвело более 250 высокотехнологичных изделий для космической отрасли. Высокотехнологичная продукция предприятия используется практически во всех отечественных проектах: многоразовых космических кораблях, ракетах-носителях, аппаратах для межпланетных и околоземных исследований. Научный и производственный потенциал «Технологии» позволяет нарастить объемы выпускаемой продукции из композиционных материалов. В 2022 году мы планируем увеличить поставки компонентов для аэрокосмической отрасли на 30%», − отметил Андрей Силкин.