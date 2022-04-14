Предприятие из Обнинска завершило выпуск изделий для полёта на Луну
Обнинск, Калужская область, 14 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Калужской области Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Госкорпорации Ростех завершило выпуск изделий для российской лунной миссии, которая стартует в августе 2022 года. Для космического аппарата «Луна-25» на предприятии было изготовлено более 80 комплектующих, в числе которых — корпус и облегченные каркасы солнечных батарей, радиаторы системы терморегулирования и элементы конструкционных креплений из полимерных композиционных материалов. Об этом 14 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генеральный директор предприятия Андрея Силкина.
В 2022 году предприятие «Технология» увеличит выпуск продукции для аэрокосмической отрасли. Основной объем продукции составят изделия для ракет-носителей и космических аппаратов: обечайки головных обтекателей, каркасы солнечных батарей и панели терморегулирования. Продолжится производство конструкций для перспективного российского проекта по созданию пилотируемого космического корабля «Орёл».