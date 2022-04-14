Курск, , 11:11 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелом пограничного пункта в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

13 апреля со стороны Украины произошел обстрел пограничного пункта пропуска в деревне Гордеевка Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. Жертв и разрушений нет.

Глава СК России поручил провести тщательный осмотр места происшествия, зафиксировать все следы преступной деятельности и принять меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.

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