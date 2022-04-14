Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Транспортная отрасль в Ростовской области в связи с монетизацией льгот и ростом цен близка к краху. Об этом на заседании круглого стола в донском парламенте заявил заместитель министра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Транспорт

«[Одно из устойчивых автотранспортных предприятий Батайска] находится в очень тяжёлой экономической ситуации. Про Ростов я говорить не буду, там есть примеры аналогичных предприятий. Но то, что происходит на периферии, если чуть отъехать от Ростова, это практически крах транспортной отрасли», — цитирует чиновника портал donnews. ru.

По его словам, причиной плачевной ситуации стала монетизация льгот, которая была принята Законодательным собранием Ростовской области. С 1 апреля региональным льготникам бесплатный проезд заменили фиксированной выплатой в размере 1 тыс. рублей в месяц.

«Деньги забрали у АТП и дали людям. Социальный эффект от этого решения оценивать не министерству транспорта, на это есть минтруда и соцразвития. Со своей стороны мы можем точно сказать, что монетизация очень сильно ударила по предприятиям. Мониторинг показал, что с 1 по 13 апреля из числа региональных льготников, которые пользовались транспортом, продолжают им пользоваться 20%. Потери предприятий можно представить», — говорит чиновник.

Ещё один пример — автотранспортное предприятие в Сальске, которое до монетизации льгот ежемесячно получало 1,35 млн рублей за провоз льготников, после — 100 тыс. рублей.

На ситуацию в транспортной отрасли также существенно повлиял рост цен на запчасти.

Донскому губернатору предлагаются варианты решения ситуации. Он касаются компенсаций лизинговых затрат за 2021 год и в части повышения рентабельности осуществляемых маршрутов. То есть, чтобы транспортная отрасль осталась на плаву, необходимо срочно выделить средства на её поддержку из бюджета.

ИА REGNUM сообщало, что в ближайшее время тарифы на проезд в общественном транспорте Ростовской области повышаться не будут. Об этом 11 апреля сообщил в своём телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев. Также он развеял слухи о сокращении ряда муниципальных маршрутов.