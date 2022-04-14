Москва, , 11:10 — REGNUM Специальную программу поддержки работников предприятий, находящихся под риском увольнения утвердили в Москве. Об этом 14 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

На её реализацию планируется выделить 3,36 млрд рублей. Источником этим средств станет не только городской, но и федеральный бюджет. Эти деньги пойдут на субсидии предприятиям, работники которых находятся под угрозой сокращения, а также на выплаты компаниям, готовым создать временные рабочие места.

«Сотрудники предприятий, привлечённые к временным работам, помимо компенсации вынужденного простоя за счёт работодателя, будут получать дополнительные выплаты, субсидируемые из бюджета Москвы. Общественные работы предусмотрены для уволенных работников на время поиска нового рабочего места. Предполагается, что общественные работы будут организованы в центрах госуслуг «Мои Документы», летних павильонах «Здоровая Москва», парках и других городских организациях», — написал Собянин.

Также программой предусмотрено, что предприятия и организации, осуществляющие массовое трудоустройство работников предприятий, приостановивших свою деятельность, могут получить бюджетные субсидии на их адаптацию к новому рабочему месту. Власти столицы рассчитывают, что новая программа поможет трудоустроить порядка 58 тыс. человек.

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