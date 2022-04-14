Красноярск, 14 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. ГУ МЧС России по Красноярскому краю призвало население региона не доверять непроверенной информации.

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Жители Красноярского края сообщают о странных звонках, поступающих им с неизвестных номеров, зарегистрированных за границей. Дозвонившиеся представляются сотрудниками МЧС и ГО, ЧС и заявляют о том, что в скором времени якобы будет введён красный уровень опасности. Они рекомендуют подготовить запас воды и не выходить из дома.

Как сообщили ИА REGNUM 14 апреля в краевом главке МЧС, эта информация не соответствует действительности и является фейком. Злоумышленники хотят таким образом посеять панику среди населения.

«Необходимо доверять только информации, размещённой на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, о введении якобы нового, «красного» уровня опасности, начали сообщать провокаторы и жителям Белгородской области.

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