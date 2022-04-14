Донецк, , 11:08 — REGNUM Киевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом 14 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Киевского района со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:15 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено два снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России за прошедшие сутки поразила 48 украинских военных объектов.