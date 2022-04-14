Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Полицейские в Твери задержали группу мужчин, которые в Ломоносовском районе Ленинградской области совершили покушение на убийство двух человек, сообщили 14 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подготовка к нападению пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Пострадавших удалось спасти благодаря звонку. 12 апреля в 23:20 мск в отдел полиции Красносельского района поступило сообщение, что на одном из садовых участков СНТ «Пески» Ломоносовского района Ленобласти, принадлежащего 43-летнему мужчине, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибывшие на место полицейские обнаружили у участка автомобиль Nissan Murano, рядом с которым на земле с травматическими ранениями лежали 40-летние автовладелец и его приятель.

«Потерпевшие в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинское учреждение», — рассказали в Главке.

Устанавливая, что же произошло, полицейские выяснили, что на мужчин напали люди из автомобиля Mercedes E212, который перегородил им дорогу. Трое злоумышленников сначала обстреляли их из травматического оружия, а затем избили. После чего скрылись с места нападения.

Ранним утром 13 апреля на федеральной трассе «Россия» в поселке Заволжский Тверской области сотрудники дорожной полиции по приметам предприняли попытку остановить разыскиваемую иномарку. Однако водитель требования сотрудников полиции об остановке проигнорировал и скрылся. Позже, у дома 3 по Мегаловской набережной в Твери, дорожные полицейские обнаружили Mercedes брошенным.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска и Ломоносовского района Ленобласти совместно с полицейскими Тверской области задержали троих мужчин, в возрасте от 27 до 29 лет. Злоумышленники доставлены в полицию Ломоносовского района для проведения процессуальных действий», — подытожили в петербургской полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Обстоятельства нападения устанавливаются.