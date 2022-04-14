Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM В целях поддержки работы пострадавших от санкций кинотеатров в Санкт-Петербурге правительство города может принять необходимые меры поддержки. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Работники кинотеатров также должны использовать средства индивидуальной защиты Анастасия Алёшина © ИА REGNUM

Меры по поддержке работы различных отраслей для поддержания их стабильности обсуждались на заседании координационной группы оперативного штаба. Большинство учреждений культуры не пострадало от санкций, после снятия антиковидных ограничений петербургские театры наоборот вернулись к допандемийной заполняемости. С кинотеатрами ситуация обстоит иначе. Из-за запрета на показ иностранных фильмов их выручка значительно сократилась. Отметим, что на сегодняшний день в Петербурге работает 46 кинотеатров, в том числе многозальных.

Координационная группа совместно с ассоциацией владельцев кинотеатров обсудила возможные меры, которые могут поддержать работу сетей. Так, правительство города может выделить субсидии и предоставить им отсрочку уплаты по отдельным налогам.

По данным СМИ, сокращение выручки кинотеатров может достигнуть в апреле порядка 80%. И в таком случае владельцы будут вынуждены переформировать помещения под другой бизнес, например, ресторанный. Примером успешного перехода является группа «Ginza project». Она открыла на базе бывшего кинотеатра «Свет» итальянский ресторан.

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