Москва, , 11:47 — REGNUM Все возможные меры будет предпринимать российский МИД, чтобы укрепить информационную безопасность своей работы. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 14 апреля на конференции «Цифровые международные отношения — 2022» в МГИМО.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что внешнеполитическое ведомстве не остаётся в стороне от общей тенденции и активно развивает цифровую повестку. Киберугрозы в силу определённых причин теперь заметно возросли.

«Будем делать всё необходимое для упрочения информационной безопасности в рамках внешнеполитического ведомства в целях эффективного противодействия киберугрозам», — подчеркнул Лавров.

По его словам, полностью полагаться Россия сейчас может только на свои онлайн-платформы и информационно-коммуникационные технологические решения, при этом зарубежные платформы будут использоваться строго в рамках законодательства РФ.

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