Томск, 14 апреля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о завершении пятой волны пандемии коронавируса в регионе. По его словам, этого удалось достичь во много благодаря коллективному иммунитету, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Масочный режим

По мнению специалистов, у области есть несколько месяцев передышки. Поэтому региональный оперштаб принял решение снять «практически все» антиковидные ограничения.

«Масочный режим мы не отменяем, потому что во всех регионах страны его устанавливает главный санитарный врач России. Однако жёсткого преследования за отсутствие масок для покупателей и пассажиров в Томской области не будет», — подчеркнул глава региона.

Однако Сергей Жвачкин предостерёг жителей от беспечности, призвав использовать передышку для активной ревакцинации.