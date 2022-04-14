Вологда, , 11:04 — REGNUM В Вологодской области новорожденных чаще всего называют именами Артем и София. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил замгубернатора региона Эдуард Зайнак.

Новорожденные Rokpc.ru

«На втором месте по популярности среди мальчиков стабильно сохраняется имя Михаил, а среди девочек ранее чаще встречались имена Дарья и Ксения, а в 2021 на году – Мария. Следующую позицию среди мальчиков занимает имя Максим, среди девочек – Анна», — написал чиновник.

В списке популярных имен также — Матвей, Иван, Ева, Александр И Виктория.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2021 году самыми популярными именами, которые давали новорождённым детям, стали София и Александр.