Москва, , 11:03 — REGNUM В Москве состоялось второе заседание комиссии по развитию креативных индустрий Ассоциации менеджеров. Темой дискуссии на этот раз стало обсуждение перспектив и возможностей креативной экономики в новой реальности.

С приветственным словом к присутствующим и онлайн-зрителям обратился первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев.

«Креативные индустрии – секторы экономики, значимая часть добавленной стоимости которых формируется за счет творческой деятельности и управления правами на интеллектуальную собственность. В последние годы креативные индустрии демонстрировали более высокий рост по сравнению с другими отраслями. В изменившихся условиях отношение к креативным индустриям, их развитию и экспорту продукции, нуждается в серьезном пересмотре. Если на предыдущем заседании Комиссии мы рассчитывали, что сектор будет генерить 7% ВВП, то сейчас задача другая — наши сограждане болезненно реагируют на уход международных потребительских брендов», — отметил он.

Председатель Комиссии по развитию креативных индустрий Ассоциации менеджеров и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, говоря об изменениях в стране и мире в последнее время, отметил, что «сейчас мы находимся в точке, которая представляет из себя ни что иное, как точку возможностей. Настало время, когда первичны культура и творчество, а к трендам, которые задают креативные сообщества, присоединяется бизнес, на них ориентируются, их отслеживают. Сегодня мы должны проанализировать и осознать, на каком этапе развития находятся креативные индустрии, и задать векторы дальнейшего развития».

Спикер также выразил уверенность, что государственные деньги, выделяемые Президентским фондом культурных инициатив для авторов творческих и культурных проектов, системно меняют креативную отрасль. Он также напомнил, что 20 апреля стартует второй грантовый конкурс 2022 года, для представителей творческих сообществ это возможность проявить себя.

Генеральный директор ВЦИОМ, советник первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Валерий Федоров представил данные исследования об отношении россиян к уходу западных брендов. По его словам, каждый четвертый житель страны сожалеет о происходящем. При этом 41% опрошенных не ждут никаких изменений из-за приостановки работы иностранных компаний. А 85% верят, что отечественные производители смогут полностью заменить их продукцию.

«Нет ничего, что меняется быстрее, чем настроение. Приходит понимание, что современная реальность все больше утверждается как долгосрочная, происходит процесс принятия. Вместе с тем, мы находимся в достаточно пластичном моменте: пока еще не определилось, по какому пути мы пойдем, в том числе в части креативных индустрий, — прокомментировал спикер, — Если наши творческие сообщества смогут найти замену тому, что было и ушло, ответом будет огромная благодарность россиян и подъем рынка».

Спикеры говорили о современных вызовах и предлагали решения актуальных задач. По словам советника Президента Центра стратегических разработок по креативной экономике Ларисы Богдановой, одним из путей восстановления экономики, который приведет к активному развитию территорий, может стать приоритетное развитие креативных индустрий: «Мы живем в уникальное время, время изменений. Есть несколько стратегий, которые выбираются в такие периоды, выбор зависит от времени и ресурсов. Лучшая стратегия –трансформация. Именно это может делать креативная индустрия, представители которой меняют страну».

Искусствовед, эксперт по мировой дизайн-политике Анастасия Крылова подняла актуальную тему – дизайн-образование. Она рассказала о СНГ Дизайн Альянсе, созданном для включения отраслевой повестки стран-участниц СНГ в мировую арену дизайна и создания собственных трендов. По ее мнению, проекты должны непременно иметь меры поддержки, чтобы формировать свою позицию в сообществе.

«Россия – сильная страна, мы можем создавать интересные коллаборации, которые могут быть поддержаны государством и таким образом ускорить их развитие», — добавила Анастасия Крылова.

Также она анонсировала, что 18 мая состоится первая международная конференция по дизайн-политике «Design Policy & Advocacy». В рамках нее пройдет стратегическая сессия с участием ведущих представителей индустрии дизайна стран СНГ.

Передавая слово следующему спикеру, Роман Карманов задавал вопрос – может ли российская мода стать всеобщим и известным явлением?

«Хочется говорить о брендах, которым доверяют люди, которыми с удовольствием пользуются», — добавил он.

Фешн-продюсер и дизайнер Артем Кривда отметил значимость проведения в России грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Спикер предложил несколько идей для развития отрасли – организацию недели моды, благодаря которой фешн-индустрия России и молодые дизайнеры смогут увидеть поддержку, и создание большого шоурума, в котором российский креативный специалист может выставить свои вещи, а байеры из регионов могут приехать и приобрести их.

Советник руководителя национального бренда «Сделано в России» Фонда «Росконгресс» Коста Кадзов рассказал о медиапортале, посвященному российскому бизнесу, продвижению в странах СНГ, а также западных и теперь восточных: «Сделано в России» — это база данных и компетенций, где каждая компания имеет свою карточку, переведенную на 12 языков и таргетированная на 12 самых эффективных мировых поисковых систем». Он добавил, что их «козырь» — форумные мероприятия. Спикер анонсировал, что в этом году планируются сделать часть стилистики Петербургского международного экономического форума в стилисте национальных русских цветов: свое отражение в дизайне найдут, например, гжель и хохлома. Коста Кадзов представил проекты, направленные на развитие креативных индустрий. В частности, это торговый дом «Народно-художественные промыслы», хакатоны для молодых дизайнеров, конкурсы промышленного дизайна. Особое внимание уделяется развитию регионов, где планируется создать центры компетенций для дизайнеров.

Генеральный директор и издатель медиапроекта «Сноб» Марина Геворкян рассказала о премии «Сделано в России»: «В 2012 году, когда мы запустили премию, ее не воспринимали всерьез в профессиональной среде. У нас же ни разу не возникло сомнений в ее необходимости и важности для общества. Десять лет мы делали премию, и теперь она стала востребованной как никогда. Миссия премии сейчас более чем актуальна — поддержать соотечественников, которые ищут и находят новые возможности в научной, предпринимательской, культурной и общественной сферах. Мы – социальные оптимисты, и выступаем как платформа для диалога с креативным классом, которому сейчас нужна «подзарядка».

Директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков рассказал об изменениях в социальной сети, в которой за последнее время значительно увеличилось количество пользователей: «Ежемесячная аудитория ВКонтакте во всем мире преодолела планку 100 млн. В марте дневная аудитория в России выросла на 9% — более 50 млн пользователей пользуются платформой каждый день». По его словам, «ВКонтакте» позаботилась поддержкой авторов контента: в марте соцсеть отказались от комиссии за размещение рекламы, а в апреле приняла решение продлить программу до конца месяца. Кроме того, спикер рассказал о преимуществах для бизнес-сообщества: «Не стоит забывать о малом и среднем бизнесе. На 25–30% выросло присутствие бизнеса «ВКонтакте». Предприниматели могут пользоваться платежной системой VK Pay, организовать через наших партнеров доставку товаров по всей России, создать полноценный интернет-магазин, разработать сайт на базе бизнес-платформы».

Управляющий директор группы компаний «Русская медиагруппа» Дмитрий Медников подчеркнул важную роль креативных индустрий в развитии страны в целом: «Люди потеряли часть ценностей из своей привычной жизни. Нам надо их сформулировать. Их формулируют именно креативные индустрии».

Комиссия по развитию креативных индустрий Ассоциации менеджеров создана в январе 2022 года и призвана активизировать сотрудничество бизнеса с представителями творческих профессий, продемонстрировать возможности креативных индустрий для развития территорий. Запланирован цикл заседаний по тематическим направлениям, к ним присоединятся топ–менеджеры градообразующих компаний, представители творческих индустрий, институтов развития, органов исполнительной и законодательной власти РФ. Среди направлений работы – обобщение для дальнейшего масштабирования опыта создания новых рабочих мест при помощи развития креативных индустрий и капитализации местных креативных предприятий и продуктов, а также выявление успешных кейсов поддержки креативных отраслей в регионах присутствия бизнеса.