Москва, , 11:03 — REGNUM Роскосмос выполняет свою программу, а не участвует в космической гонке. Об этом 14 апреля заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Соловьёв. Live».

Дмитрий Рогозин Cosmotest.ru

«Мы ни в какой гонке не участвуем. У нас своя программа, которая определена Российской академией наук. Что они заказывают, то Роскосмос и делает в железе», — сказал Рогозин.

Он отметил, что для США отправка человека на Луну необходима для решения внутренних задач. Россия же будет отправлять человека только для решения задач, с которыми не справятся автоматические аппараты.

По его словам, один полёт на Луну, по американским оценкам, обойдётся $3-4 млрд, «чтобы кто-то по ней поскакал».

«Нам говорят: «Вы будете в этом участвовать?». Нет, мы не будем в этом участвовать. Нам это вообще не надо», — добавил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу и запустит космический автоматический аппарат «Луна-25».

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