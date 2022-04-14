Ульяновск, , 11:02 — REGNUM В Тереньгульском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух собак: следствие полагает, что их зарубили топором на глазах ребёнка. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области

Собака Александр Погожев © ИА REGNUM

Разбирательства начались после обращения в полицию 36-летней жительницы одного из сёл Тереньгульского района. Правоохранители установили, что проживавший с заявительницей 34-летний мужчина увидел, как во дворе две его собаки загрызли курицу.

«В ярости он взял топор и нанёс несколько ударов по животным, от которых они погибли. При этом все события разворачивались на глазах его несовершеннолетней дочери», — говорится в сообщении УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»).

Напомним, что в 2021 году резонанс вызвало жестокое избиение сторожевого пса Боцмана в гаражном комплексе. Как сообщало ИА REGNUM, собаку доставили в полумёртвом состоянии в ветеринарную клинику, следствие завело уголовное дело.

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Отметим, что в январе 2022 года в Ульяновске расставили «дополнительные ловушки» для бродячих собак после инцидента на улице Азовской, где животные набросились на пенсионерку.

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