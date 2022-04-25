Москва, 25 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции, которые последовали после начала военной спецоперации на Украине, носят беспрецедентный масштаб. Их уже свыше шести тысяч, а недружественные страны готовят всё новые пакеты.

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны, сообщил в начале апреля 2022 года глава российского правительства Михаил Мишустин. Но главное – они направлены против всех граждан мира. Жителей Европы призывают меньше есть, принимать душ, пользоваться отоплением. В США поставлен инфляционный рекорд. Ограничен экспорт российских товаров во многие страны.

Россия приняла вызов и выстояла: стабилизируются фондовый рынок и курс рубля. Помимо контрмер, страна активно перестраивает экономику: на передовую вышли ипортозамещение и переориентация на другие рынки.

Чтобы минимизировать нанесенный ущерб, работа по поддержке экономики в условиях санкций ведется практически круглосуточно. Подробности о том, как Россия и мир строят новую экономическую реальность, читайте в трансляции ИА REGNUM.

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