Казань, , 11:55 — REGNUM В Татарии за последние три года произошло несколько резонансных событий с участием студентов и учащихся. В связи с этим глава республики Рустам Минниханов на заседании антитеррористической комиссии отметил важность дальнейшего развития психологических служб в системе образования.

У психолога

По его мнению, особое внимание нужно уделить межведомственному взаимодействию в молодежной политике — на уровне вузов и ссузов.

Для снижения напряженности среди молодежи и в образовательной среде используется научный потенциал, реализуются множество проектов, в том числе инновационные. В республике совместно с федеральным центром удалось изучить и выработать повышающие эффективность профработы механизмы, а также снизить в перспективе обозначенные угрозы.

Минниханов подчеркнул, что в настоящее время имеются проблемы в организации воспитательной работы, недостаток необходимых знаний в области психологии, а также дефицит квалифицированных кадров.

Часть функционала специалистов-психологов предложено перенести в цифровую среду. Для этого следует создать цифровую платформу, предназначенную для оказания психологической помощи несовершеннолетним и их родителям.

ИА REGNUM напоминает, в школах и детсадах Татарии в 2022 году появятся ограждения, контрольно-пропускные пункты и тревожные кнопки.

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