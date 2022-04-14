Москва, 14 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В РФ сложилась нестабильная ситуация: многие компании заняли выжидательную позицию, поэтому сделать точный прогноз по росту безработицы в РФ не представляется возможным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин.

Picserver.org Безработица

«Ситуация в стране сейчас крайне нестабильная, множество компаний занимают выжидательную позицию. Именно потому сделать точный прогноз сейчас не представляется возможным. Есть несколько версий: Минтруд прогнозирует рост безработицы до 7,8%, Bloomberg – до 9%, но местами проскакивают и более высокие пугающие цифры аж до 17%, – сказал Порочкин. — Скорее всего, прогноз Минтруда наиболее реалистично отражает картину, ведь как таковой массовый рост безработицы еще не начался, а правительство уже разрабатывает различные программы по трудоустройству потерявших работу сотрудников: есть программа с временным трудоустройством, с общественными работами».

Также, как отметил Порочкин, правительство объявило мораторий на проверки бизнеса, чтобы дать ему больше времени для оптимизации производств, развития и переориентации под сегодняшние нужды и прочего.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, положение каких работников в РФ выглядит наиболее шатким.