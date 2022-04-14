Москва, , 11:01 — REGNUM В ночь на 14 апреля в Мариуполе, в котором продолжается зачистка от киевских нацистов, войскам Донецкой Народной Республики (ДНР) сдались 134 украинских военнослужащих. Об этом 14 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«В ходе операции по освобождению города Мариуполь за ночь добровольно сложили оружие и сдались еще 134 украинских военнослужащих, в том числе 14 офицеров», — сказал он.

Также Конашенков уточнил, что в общей сложности за последние 24 часа добровольно сдались в плен 1160 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, включая 176 офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские вооруженные формирования подвергли поселок шахты «Трудовской» в Донецке обстрелу с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».