Бразилиа, 14 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Министр экономики Бразилии Паулу Гедес заявил 13 апреля, что его страна ещё на один шаг приблизилась к вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за счёт введения новой системы трансфертного ценообразования. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

(сс) Emilfaro Страны ОЭСР

Система трансфертного ценообразования позволяет перераспределять прибыль транснациональных компаний в другие страны, имеющие более благоприятный налоговый режим. Проект был начат в 2018 году для приближения Бразилии к стандартам ОЭСР.

Старая система допускала двойное налогообложение, которое ударило бы по европейским компаниям, желающим инвестировать в Бразилию. Новая система создаст благоприятные условия для инвестиций и ограничит возможности уклонения от уплаты налогов.