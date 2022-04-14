Ставрополь, , 10:57 — REGNUM В Ставропольском крае расследовано уголовное дело по факту мошенничества, совершенного сотрудником МВД и его родственником. Фигуранты дела пытались обмануть двоих предпринимателей, пообещав им содействие в прекращении уголовного преследования. За эту услугу они просили 350 тыс. рублей, сообщили 14 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Арест SanDiego DUIAttorney

Как стало известно из материалов следствия, в декабре 2021 года оперуполномоченный группы по розыску лиц отдела уголовного розыска ОМВД России «Предгорный» и его 35-летний брат, не являющийся сотрудником правоохранительных органов, задумали «заработать». Они сообщили двоим знакомым, что в их отношении проводится проверка якобы за незаконное использование средств индивидуализации товаров (товарных знаков).

Злоумышленники предложили за 350 тыс. рублей решить вопрос о невозбуждении уголовного дела и возврате изъятого товара. Эти деньги нужны были якобы для передачи оперуполномоченным отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции.

При передаче денежных средств один из мошенников был задержан сотрудниками краевого управления ФСБ. В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.