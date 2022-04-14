Магадан, , 11:14 — REGNUM В летний период для жителей Магаданской области будет увеличено количество авиарейсов в Москву и обратно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Самолет авиакомпании «Россия» Dmitry Terekhov

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Сейчас авиакомпания «Россия» осуществляет пять рейсов в неделю. С 16 мая по 29 октября частота авиаперелетов будет увеличена до семи рейсов в неделю.

По мнению властей региона, таких объёмов пассажирских авиаперевозок должно быть достаточно для колымчан, желающих выехать за пределы Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Аврора» получит более 5,9 млрд рублей на выполнение перелётов по 36 направлениям — Росавиация объявила итоги отбора получателей субсидии на перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам Дальнего Востока.