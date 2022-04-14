* талибах — запрещённая в России организация

Кабул, 14 апреля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Фронт освобождения в Афганистане атаковал позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Баглан, Нуристан и Кандагар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Tasnimnews.com Террористы

Согласно информационному бюллетеню, направленному Фронтом освобождения в издание, в результате атак фронта пятеро талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убито и ещё девять ранены. Фронт сообщил, что потерь не понёс.

Согласно информационному бюллетеню, нападения произошли ночью 13 апреля.

Согласно бюллетеню, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли потери в результате четырёхчасового столкновения между силами фронта и радикалов в уезде Хост-ва-Ференг провинции Баглан, нападения на селение Биз-Гандле-Бук в провинции Нуристан, и взрыва гранаты, брошенной во время митинга талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в девятом округе Кандагара

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.