Москва, , 10:57 — REGNUM В Московской области в 2022 году в случае установки теплой погоды откроется порядка 850 летних кафе, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Летняя веранда кафе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сезон летних кафе уже начался в Подмосковье 1 апреля. Работать летние кафе будут до 1 ноября. Каждый год количество предприятий общественного питания в регионе увеличивается.

В 2021 году в подмосковных городах работало 809 летних кафе. Больше всего их было открыто в Сергиево-Посадском и Одинцовском округах, Подольске, Серпухове, Химках и Мытищах.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году, на территории Московской области было открыто 580 летних кафе.

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