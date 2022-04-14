Уфа, 14 апреля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Закон о поддержке производителей экологически чистой продукции вступил в силу в Башкирии. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

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«Расширен перечень основных направлений деятельности, которым может быть оказана государственная поддержка сельскохозяйственного производства за счет средств республиканского бюджета. В частности, в этот перечень войдет производство сельхозпродукции и продовольствия с улучшенными характеристиками», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что господдержка включает финансовое содействие в проведении мероприятий по повышению плодородия почв, а также меры по повышению доступности кредитных ресурсов, страхования рисков.

По словам Толкачева, «улучшенные характеристики» предполагают использование при производстве только качественное сырье и «чистые» технологии, запрещено применять методы генной инженерии, ионизирующее излучение. Упаковка должна производится из биоразлагаемых или повторно перерабатываемых материалов.

«Развитие «чистого» направления поможет нам сформировать региональный бренд, основанный на высоком качестве и экологичности продукции Башкирии, монетизировать фундаментальные преимущества нашего сельхозпроизводства: полный запрет на использование генно-инженерно-модифицированных организмов, низкий уровень содержания тяжелых металлов в минеральных удобрениях», — сообщил спикер республиканского парламента.

Он напомнил, что государственная поддержка аграриев, ориентированных на экологичность, благоприятно скажется на здоровье людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены выработать стратегию по борьбе с саранчой.