Москва, 14 апреля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Прошедшей ночью в Мариуполе сдались в плен 134 украинских военнослужащих. Об этом 14 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В министерстве рассказали, что ночью сдались 134 украинских военных, в том числе 14 офицеров. Всего за сутки попали в плен 1160 украинских военнослужащих, из которых 176 человек имеют офицерские звания.

Кроме того, за последние сутки в ходе спецоперации на Украине высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника.