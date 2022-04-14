Москва, 14 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск Минобороны России к ПАО «Туполев», взыскав неустойку в размере 85,8 млн рублей вместо запрошенных 4,23 млрд рублей. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, передаёт ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Министерство обороны РФ

«Взыскать с ПАО «Туполев» в пользу Министерства обороны Российской Федерации неустойку в размере 85 892 434 рублей 86 копеек», — уточняется в вердикте, которым в остальной части исковых требований было отказано.

Также ответчик должен будет уплатить 4 тыс. рублей госпошлины.

В основе спора лежал контракт от 2016 года на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолётов Ту-160 и Ту-95МС. Стоимость сделки составила 10,877 млрд рублей. У министерства были претензии к срокам реализации этапов, что и стало основанием для обращения в суд с заявлением о неустойке.

Напомним, иск слушался с августа 2021 года. Сумма претензий составляла 4 230 015 171,16 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в январе 2022 года с претензиями на 5,84 млрд рублей к ПАО обратилось Министерство промышленности и торговли России. Заседание назначено на 20 апреля 2022 года.