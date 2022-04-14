Дятьковский район, Брянская область, 14 апреля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Местонахождение подозреваемого, совершившего убийство 17 лет назад, установили следователи СУ СК по Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе ведомства.

Mr Seb Нож

В начале декабря 2004 года в пивном баре Дятькова вспыхнула ссора между пятью посетителями. Один из мужчин получил ножевое ранение и скончался в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу. Следователи установили причастность к нападению одного из участников конфликта, который скрылся и был объявлен в розыск.

Местонахождение подозреваемого установили в 2022 году во время проведения одного из следственных действий на территории Брянской области.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следствия он заключён под стражу.