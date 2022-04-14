Горно-Алтайск, , 10:55 — REGNUM В Республике Алтай завершился суд над тремя местными жителями, которых обвиняли в вымогательстве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, преступление произошло в 2020 году.

Вымогательство Pixabay.com

Вступив в преступный сговор, обвиняемые распивали спиртное в компании потерпевшего. Когда последний опьянел и уснул, трое его собутыльников инсценировали поножовщину.

«Инициатор преступления лезвием бритвы порезал руку другого соучастника и кровью последнего нанес следы на кухонный нож, на пол и на его живот, для создания видимости причинения ему ножевого ранения», — отметили в ведомстве.

Затем они разбудили потерпевшего и обвинили его в совершении преступления, потребовав 300 тыс. рублей за молчание. Тот согласился и передал им необходимую сумму. Позже организатор группы сообщил жертве, что якобы раненный ножом скончался, потребовав ещё деньги и получил 400 тыс. рублей.

По итогам слушаний подсудимые были признаны виновными. Инициатор преступления осуждён на 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Второй соучастник получил 2,5 года, третья — 2 года колонии общего режима. С них также взыскан материальный ущерб в размере 700 тыс. рублей.