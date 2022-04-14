Симферополь, 14 апреля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В Республике Крым в ковид-стационары за сутки попали 25 человек, сообщили 14 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 13 апреля, сообщалось о 25 госпитализированных пациентах.

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За сутки в Крыму подтвержден 141 новый случай заражения коронавирусом, это на семь случаев меньше, чем сутками ранее. Выписаны с выздоровлением 162 пациента. В статистику смертности включено ещё шесть летальных исходов.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 180 136 случаев заражения коронавирусом. Через ковид-стационары прошли 58 236 человек. Выздоровевшими признаны 172 497 пациентов. Скончались от осложнений на фоне COVID-19 в общей сложности 5 169 крымчан.