Москва, , 10:55 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» построит в Киргизии несколько малых гидроэлектростанций по своему проекту. Об этом 14 апреля сообщается на сайте Российско-киргизского фонда развития (РКФР).

ГЭС Kouris Dam

«РКФР выделил льготный кредит в размере $5,6 млн на строительство малой ГЭС «Лейлек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект разработало ТОО «Росатом Центральная Азия» (предприятие госкорпорации «Росатом»), которое планирует построить несколько малых ГЭС в Киргизии.

Мощность планируемой ГЭС составит 5,9 мегаватт, годовая выработка — 26,3 млн киловатт-часов. Предполагается, что она покроет более 3,5% потребности в электроэнергии в Баткенской области.