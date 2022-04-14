Донецк, , 10:55 — REGNUM Украинские вооруженные формирования подвергли поселок шахты «Трудовской» в Донецке обстрелу с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 14 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел поселка шахты «Трудовской» со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:15 мск и в ходе него по городу было выпущено три ракеты из РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки украинские войска потеряли 25 человек личного состава на территории Луганской Народной Республики.