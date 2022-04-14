Биробиджан, , 11:06 — REGNUM Летний досуг детей обсудили в правительстве Еврейской автономии. В регионе отдохнут 10,3 тыс. детей, сообщил 14 апреля телеграм-канал ведомства.

Детский лагерь Дарья Иванова © ИА REGNUM

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В регионе откроются два летних лагеря с круглосуточным пребыванием и 81 — с дневным. Для школьников намерены организовать спортивно-патриотические, краеведческие, экологические программы. Отдельный лагерь будет открыт для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Организация летнего отдыха детей находится на личном контроле главы региона Ростислава Гольдштейна.

Как сообщало ИА REGNUM, управление Роспотребнадзора по Амурской области планирует издать распоряжение, по которому детские лагеря смогут работать со 100-процентной загруженностью. В регионе будут работать этим летом 12 детских загородных оздоровительных учреждений и 267 пришкольных.