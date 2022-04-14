Москва, , 10:53 — REGNUM Отказ от глобализации будет сопровождаться появлением новых торговых отношений, и возникновением новых экономических полюсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Глобализация

«Вероятно, что в ближайшем будущем мы увидим несколько экономических центров, которые будут объединять вокруг себя партнеров и союзников, — сказал Демин. — Я считаю, что в этом нет чего-то критичного. Пожалуй, что отказ от глобализации – это определенная встряска для общества, которое последние десятилетия привыкло полагаться на кого-то, а не на самих себя. Из-за этого, кстати, возникает ряд зависимостей – от импорта товаров, от ввоза технологий, от иностранных рабочих рук. В рамках новых экономических полюсов, разумеется, сложатся взаимовыгодные торговые отношения, но говорить о скором восстановлении глобальной экономики я бы не стал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Демин рассказал, какими последствиями обернется снижение темпов мировой торговли.

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