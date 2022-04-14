Джакарта, 14 апреля 2022, 10:53 — REGNUM Проливные дожди на юге Суматры в Индонезии помогли десяткам крокодилов уплыть с фермы, сообщает CNN Indonesia.
По данным агентства по охране природных ресурсов провинции Южная Суматра, в неволе проживает 82 крокодила.
Сотрудники агентства вместе с офицерами проводят облавы в этом районе, чтобы поймать потерявшихся крокодилов размером 1,5-1,8 метра. На данный момент удалось поймать трёх крокодилов.
Жителей, ведущих активный образ жизни у рек и болот, просят быть осторожными и немедленно сообщить местным властям в случае обнаружения крокодила.