Пермь, 14 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. В Перми цена в ходе аукциона существенно выросла цена аренду участка, предназначенного под строительство многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

На аукцион поступило три заявки. Максимально предложенная цена контракта составила 7,2 млн рублей. Это в 2,6 раза больше начальной цены лота.

Земельный участок находится в зоне среднеэтажной жилой застройки (Ж-2). Здесь можно возводить жилые здания не более восьми этажей. Площадь земли составляет 2 747 кв. метров, срок аренды – четыре года и десять месяцев.

До конца 2-022 года мэрия намерена выставить на торги не менее девяти земельных участков именно под строительство многоквартирных домов