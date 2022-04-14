Москва, , 10:52 — REGNUM Западные страны восемь лет выгораживал нежелание киевского режима выполнять минские договоренности, подталкивая к силовому решению конфликта в Донбассе. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«(Западные страны) фактически все эти последние восемь лет выгораживали полное нежелание украинских режимов выполнять минские договоренности, подталкивали к силовому решению проблемы Донбасса, да Киев и сам готовился к войне против Донецка и Луганска, как мы сейчас уже знаем на 100% из попавших в руки наших военных внутренних документов вооруженных формирований Украины и так называемых национальных батальонов», — сказал глава МИД РФ на конференции «Цифровые международные отношения 2022».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Европе должны ещё оставаться здравые политические силы, которые способны оценить ошибки взятого ЕС политического курса, увидеть «весь масштаб содеянного».

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